Şaşkın hırsızlar kamerada

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda otomobil ve motosiklet çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şahsın motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, motosikleti araca yerleştiremeden kaçtıkları görüldü.

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Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinden motosiklet ve Selçuklu Mahallesi Şenkul Sokak üzerinden otomobilin çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÜRGÜP’TE YAKALANDI

Ekiplerce yapılan çalışmalarda her iki olayın şüphelisinin A.Ç. olduğu belirlendi. A.Ç.’nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı başka bir çalıntı araçla Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yakaladı. A.Ç. hakkında 2 ayrı oto ve bir motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, şahsın motosiklet çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikleti, yine çaldığı başka bir otomobilin bagajına tam yerleştiremeden götürdüğü görülüyor. İHA

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