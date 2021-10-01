Savcı, Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’a ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istedi

Düzce'de, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

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Düzce’de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur’la birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç’ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti.

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık bugün duruşmaya katılmadı. Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur’un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulundu. Emre Aşık’ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı ‘öldürmek amacıyla silah temin etme’ ve ‘müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu’ ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını’ talep etti.

Öte yandan Baycan Şenürek’in de yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi. DHA