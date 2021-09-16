Seda Nur’un ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kızın ölümünden önce kendisini kötü hissettiği için bir kliniğe gittiği, annesinden 'uyuşturucuyu bıraktım ama borcum var' diye borç aldığı öğrenildi. Şen’in ölümü sebebiyle gözaltına alınıp serbest kalan erkek arkadaşı Serdar Y. dün uyuşturucu yakalatınca tutuklandı.

Habip ATAM

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Maltepe'de 9 Eylül'de yaşanan olayda 24 yaşındaki Seda Nur Şen, erkek arkadaşıyla kaldığı bir otel odasında hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının “Sabah uyandığımda, vücudu morarmıştı” dediği Seda Nur Şen'in uyuşturucu kaynaklı olarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Şen'in erkek arkadaşı Serdar Y. gözaltına alındı.

EN TEHLİKELİ UYUŞTURUCU

Yakınlarının uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirttiği Seda Nur Şen'in erkek arkadaşıyla, en tehlikeli uyuşturucular arasında yer alan metamfetamin ve teofilinin içerikli sıvı narkotik madde kullandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Serdar Y., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken olayla ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

KLİNİKTE TEDAVİ GÖRDÜ

İddiaya göre; Seda Nur Şen ile marangoz Serdar Y. akşam saatlerinde metamfetamin kullandı. Şen, 23.00 sıralarında annesini arayarak karnının ağrıdığını ve klinikte olduğunu söyledi.

Kısa süre tedavi gören Seda Nur Şen, yanına gelen annesine “Uyuşturucu bıraktım ama birine borcum var. Benden para istiyor. Bana 400 lira lazım” dedi. Kızı tedavi gören anne, bunun üzerine kızına para verdi.

OTELDE ÖLDÜ

Seda Nur Şen, annesinden para alınca Taksim'e geçerek burada bir arkadaşı ile görüştü. Daha sonra ise yeniden marangoz Serdar Y. ile buluştu.

İddiaya göre genç kız burada metamfetamin ve teofilinin içerikli sıvı uyuşturucu satın aldı. İkilinin uyuşturucuyu otelde kullandığı ileri sürüldü. Saat 12.00'de uyanan Serdar Y., yanındaki kız arkadaşını ölü olarak bulunca durumun polise bildirildiği belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli, dün Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı uygulamada yeniden gözaltına alındı.

Kız arkadaşı uyuşturucudan ölen Serdar S.'nin üzerinden 13 gram metamfetamin bulunduğu öğrenildi.

Biri kadın, yabancı uyruklu 2 kişi ile bir otomobilde yakalanan şüphelinin aracının bagajında ise 132 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Seda Nur Şen'in ölümü ile ilgili serbest kalan Serdar Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.