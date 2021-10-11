Şehit polis Cihat Şahin memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Cihat Şahin için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Elazığlı Hemşehrimiz Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken 2 polis de yaralandı. 2 çocuk babası olan 34 yaşındaki şehit Cihat Şahin'in naaşı bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Şehit polis Cihat Şahin için Mevlana Caminde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Siyasi Parti İl Başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit polis Cihat Şahin’in naaşı Harput 15 Temmuz Polis Şehitliğine defnedildi.