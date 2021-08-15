Selde çöken apartmandan bir vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda yapılan arama çalışmaları neticesinde 1 vatandaşın cansız bedenine daha ulaşıldı.

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Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ve en çok kaybın yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalar neticesinde, Ezine Çayı'nın yatağında bulunan apartmanlardan biri olan 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı. (İHA)