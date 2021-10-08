Şemdinli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
* İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.
* Bu kapsamında 7 Ekim 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklandığı değerlendirilen kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi. Muhafaza altına alınan EYP düzeneği olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir. (İHA)