Şemdinli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

* Bu kapsamında 7 Ekim 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklandığı değerlendirilen kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi. Muhafaza altına alınan EYP düzeneği olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir. (İHA)

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