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Sevgilisine cinsel istismarda bulunan şahsa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de 15 yaşındaki sevgilisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahsa 16 yıl 8 hapis cezası verildi

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:11, 09/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Sevgilisine cinsel istismarda bulunan şahsa 16 yıl 8 ay hapis cezası

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda E.O. (15), sevgilisi D.D.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Genç kızın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, D.D.’yi yakaladı. Hakkında ‘Cinsel istismar’ suçundan dava açılan D.D., bugün hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık D.D. hazır bulundu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen D.D., tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda D.D.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti. D.D., duruşmada bulunan polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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