Haberler - Günün İçinden

Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet küle dönerken, yanan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız motosiklet, Yeni mahallede seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet hurda yığınına döndü. Polis ekipleri, motosikletini bırakarak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Seyir halindeki TIR alev alev yandı İlginizi Çekebilir Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Adıyaman Kocaeli motosiklet Polis yangın