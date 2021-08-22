Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev alarak yandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 09 FY 252 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Alevleri fark eden sürücü A.E. otomobili hemen sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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