Seyment’in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Seyment Dalbastı'nın (16), tabanca ile vurularak öldürüldüğü olayda tutuklanan 3 şüphelinin evine bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

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Lüleburgaz’ın Güneşli Mahallesinde 29 Kasım günü, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Seyment Dalbastı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.G., oğlu B.G ile M.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan 3 kişiden M.G. ile oğlu B.G.’nin aynı mahallenin Zafer Caddesi üzerinde bulunan alt katı bakkal olan evlerinin bulunduğu 3 katlı binaya bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi, bir kişi de tabanca ile havaya ateş açtı.

Tutuklananların yakınlarının yaşanan gerginlik nedeniyle daha önceden boşalttığı binaya yapılan saldırıda dükkan, kapı ve pencereler zarar gördü, camlar kırıldı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Polis, saldırganlara biber gazı ile de müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mahallede olası olaylara karşı geniş kapsamlı önlem alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. DHA