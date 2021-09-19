Seyyar satıcıların yumruk yumruğa yer kavgası

İstanbul Avcılar’da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında yer kavgası çıktı. Çıkan kavga bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çevredeki vatandaşların kavgayı izledikten sonra ayırmaları dikkat çekti.

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Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde dün öğlen saatlerinde üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında ‘yerimi aldın' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti. (İHA)