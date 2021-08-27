Şiddetinden kaçtı hayatı kâbusa döndü

Mardin’de yaşayan 24 yaşındaki Buse G., evli sevgilisi Necdet K.'den ayrılmak isteyince önce dayak yedi, ardından ölümle tehdit edildi. Uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen ölüm korkusu ise şehri terk eden kadın, sosyal medyadan adına sayfalar açıp mesajlar atan sevgilisinin ceza almasını istiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Hatice Buse G., 1 yıl birlikte yaşadığı evli sevgilisi Necdet K.'dan ayrılmak istedi. İddiaya göre, Necdet K. bu talebe şiddetle karşılık vererek kendisini darp edip, ölümle tehdit etti. Bunun üzerine G., ailesinin yaşadığı Adana'ya kaçtı. Ailesinin de ilişkisinden dolayı görüşmediği genç kadın, Adana'da saklanarak yaşamaya başladı. 3 aylık uzaklaştırma kararı da alan G., hala tehdit edildiğini söyleyerek Necdet K.'nın ceza almasını istiyor.

“AYRILMA İSTETİNCE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULADI”

Hatice Buse G., ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyerek, “Benimle ciddi düşündüğünü söylediği için hayatıma aldım. Başlarda çok iyiydi. Sonra çok yalanlar söyleyince ben de ayrılmak istedim. Bunu söyleyince sürekli şiddet uyguladı. Hakaretler, küfürler, rahatsız etmeler, eve kapatmalar. Dışarı bile çıkamıyordum. Telefonumu elimden alıyordu. Ayrılmak istiyorum, gitmek istiyorum bırakmıyordu. Ben şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkardım. Bazı yaptığı darplardan dolayı da şikayetçi oldum. Ama bana ‘O şikayetleri alırsan buradan rahat rahat gidersin. Yoksa burada sabaha kadar işkence görürsün' dedi. Bende bu yüzden gittim şikayetimi geri aldım. Uzaklaştırmamı devam ettirdim” diye konuştu.

“YA CANINI ALACAĞIM YA DA BANA DÖNECEKSİN”

Bir kadın olarak bu kadar kadın cinayeti varken kendisini korumaya çalıştığını ifade eden G., “Adana'ya geldim ama yine durmuyor. Sürekli ölüm tehditleri, numaramı sosyal medyada hesaplar açıp paylaşıyor. Orada aileme bana ağır hakaretler ediyor. ‘Bu şekilde yaşayamazsın. Ben senin peşini bırakmayacağım. Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor. Bende istemiyorum kaçıyorum sürekli. Adana'da olduğumu da biliyor peşimi hiçbir şekilde bırakmıyor” dedi.

“DÖNERSEM BİR KADIN CİNAYETİ DAHA YAŞANACCAK”

Mardin'de bir düzeni olduğunu ama oraya dönemediğini söyleyen G., “Dönsem bir kadın cinayeti daha yaşanacak. Ben bu adamın benden uzaklaşmasını cezaevine girmesini istiyorum. Artık kafam rahat bir şekilde yolda yürümek istiyorum. Hiçbir arkadaşımla konuşamıyorum onları da tehdit ediyor. Herkes benden uzaklaşıyor bu yüzden” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Kadın cinayetlerine dikkat çeken Ulviye Avağ ormanda ölü bulundu

İlginizi Çekebilir Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldüren erkek tutuklandı