Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yerlerinden söktü, çatıları uçurdu. Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

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Saatteki hızı 70-80 km’yi bulan fırtına bu akşam özellikle Ortahisar ilçesi ile Yomra ve Araklı ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda noktada etkili oldu.

Fırtına bazı ağaçları yerinden sökerken, bazı ağaçların dalları kırıldı. Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde uçan çatı ve kiremitler nedeniyle çok sayıda araç zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi ekipler gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı.

Fırtına Ortahisar ilçesinin yanı sıra Araklı ve Yomra ilçesinde de yol ortasındaki ağaçları yerinden söktü, ağaçları devirdi. Yola devrilen ağaçlar ağaç motoru ile kesilerek yoldan temizlendi. (İHA)