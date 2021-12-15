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Şiddetli yağış arazileri sular altında bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dereleri taşma noktasına getirdi. Dere taşması neticesinde tarlalar sular altında kaldı.

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Şiddetli yağış arazileri sular altında bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış Akyazı ilçesindeki Mudurnu deresini taşma noktasına getirdi. Bu doğrultuda Hasanbey ve Yağcılar mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, herhangi bir sele karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)

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