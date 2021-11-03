Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal pansiyonda konaklayan şahıs, şifa için girdiği havuzda ölü bulundu.

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Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesine bağlı kaplıcaları dünyaca ünlü Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ağrılarına iyi gelmesi için termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül (45), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.

Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)