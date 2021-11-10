Siirt’te polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt’te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.’nin İstanbul’a geldiğini tespit etti.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy’de yakalandı.

Terörist F.Ş.E.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra ‘hırsızlık’ suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi.

Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi. (DHA)

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