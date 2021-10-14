Silahlarını çekip cadde ortasında çatıştılar

Bolu’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesinde, arkadaşlarıyla yürürken kurşunların hedefi olan gencin ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Mertcan P. ve Ömer Faruk A., silahlarını çekip birbirlerine defalarca silahla ateş etti.

Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P. ve olay sırasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunlardan birine hedef olan Semih Uysal (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

CADDE ORTASINDA ÇATIŞAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A. ve Mertcan P. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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