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Silahlı baskında eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşatmıştı, yakalandı

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşinin ikametine silahla baskın düzenledikten sonra kaçarak kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

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Silahlı baskında eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşatmıştı, yakalandı

Dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda, eşi Ç.U.’nun yaşadığı ikamete silahlı baskın düzenleyen Hamza U. havaya iki el ateş açtıktan sonra çıktığı çatıda izini kayıp ettirmişti.

Hamza U.’nun yakalanması için çalışma başlatan ekipler şahsın gidebileceği değerlendirilen adreslere peş peşe operasyon düzenledi. Akşama doğru olayın gerçekleştiği İstiklal Mahallesi’nde yakalanan Hamza U. polis merkezine götürüldü.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İHA

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