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Silivri’de buzdolabının patladığı dairede yangın

İstanbul Silivri'de buzdolabının patlaması sonucu bir dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Silivri’de buzdolabının patladığı dairede yangın

Olay, saat 18.30 sıralarında Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı.

Apartmanın en üst katında bulunan dairede mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Silivri İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın dairede hasara yol açtı. DHA

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