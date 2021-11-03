‘Silkeleme’ yöntemiyle hırsızlık!

İstanbul Taksim’de sokakta bekleyen şahsın yanına gelen bir hırsız, adamı silkeleyerek el çabukluğuyla telefonunu çalıp arkasından başka birine verdi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs güven timleri tarafından yakalandı.

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Olay, önceki hafta Cuma günü saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali A. İsimli şahıs sokakta beklediği sırada yanına gelen şahısla konuşmaya başladı. Bu sırada sonradan gelen şahıs Ali A.'yı bir anda silkeleyerek el çabukluğuyla telefonu çaldı. Durduğu sırada ise Ali A.'nın arkasından telefonu yakınında bulunan arkadaşına verdi. Telefonu çalan hırsız ve arkadaşı olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Telefonunun çalındığını anlayan Ali A., polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği timleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsın kimliğinin Yakup K. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Yakup K. Sadri Alışık Sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yakup K. işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Beyoğlu'nda şahsın silkelenerek telefonun çalındığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen şahsın yanına bir kişinin geldiği ve daha sonra adamın bir anda silkelemeye başladığı, sonrasında ise el çabukluğuyla aldığı telefonu arka tarafından başka birine verdiği görülüyor.