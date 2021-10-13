Sinop’ta kumar operasyonu: 13 bin 360 TL para cezası

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda kumar faaliyetine iştirak eden on şahsa 13 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

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Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“10 Ekim 2021 tarihinde Türkeli ilçesinde tespit edilen bir adrese Asayiş Şube Müdürlüğü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan şafak operasyonu neticesinde; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan üç şüpheli şahıs ile kumar oynadığı anlaşılan on şahıs yakalanmıştır.

Adreste yapılan aramalar neticesinde kumar faaliyetinde kullanılan 1900 TL nakit para, biri yarısı kullanılmış diğeri ise kullanıma hazır vaziyette iki parça halinde uyuşturucu esrar maddesi, 1 çift barbut zarı ele geçirilmiş. Kumar faaliyetine iştirak eden on şahsa 13 bin 360 TL idari para cezası uygulanmıştır.” İHA