Şirkete ait para, çek ve senetlerle ortadan kaybolmuştu! TIR şoförü tutuklandı

Bursa'dan İzmir'e giden ve Manisa'da verilen molada yedek şoförün uyumasını fırsat bilerek; çalıştığı şirketin emaneti olan 200 bin TL'nin yanı sıra çok sayıdaki çek ve senedi alarak kayıplara karışan TIR şoförü Hakan B. (27), jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hakan B., tutuklandı.

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Bursa merkezli bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışan Hakan B., beraberindeki yedek şoför Mehmet G. ile İzmir’e yük ve kendilerine elden teslim edilen 200 bin lira paranın yanı sıra çok sayıda çek ve senedi götürmek üzere, 27 Kasım’da yola çıktı.

TIR şoförleri, Manisa’nın Akhisar ilçesine geldiklerinde mola verdi. Burada yedek şoför Mehmet G.’nin uyumasını fırsat bilen Hakan B., kendilerine teslim edilen 200 bin TL ile çek ve senetleri alıp, ortadan kayboldu.

Mehmet G., uyandığında Hakan B.’yi ve paraları göremeyince durumu jandarmaya bildirip; şikayetçi oldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, bir yandan da Hakan B.’nin gidebileceği yerleri araştırdı.

Elde edilen bilgilerden yola çıkan JASAT ekipleri, Hakan B.’nin Yunusemre ilçesindeki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, Hakan B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Hakan B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA

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