Şırnak’ta 22 bölgede maden arama iznine tepki

Şırnak ve ilçelerinde 22 bölgede 'ÇED Gerekli Değidir' denilerek maden arama izni verildi. ÇED raporu gözetilmeden maden arama çalışmalarına onay verilmesine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Şırnak il Genel Meclisi Eş Başkanı Cehver Fındık, "AKP'nin mevzuata aykırı bu tür uygulamalarla doğa talanına giriştiğinin bir kanıtıdır." dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Şırnak kent merkezi ile Cizre, Uludere, İdil, Beytüşşebap ve Silopi ilçelerinde 20 bölgede ÇED raporuna gerek görmeden maden arama izni verdi. Bakanlığın resmi sayfasında duyurduğu karara göre, 2 alanda da farklı işletmelere tahsis edilerek, “ÇED Gerekli Değildir” denildi.

“HALKIN BİLGİSİ OLMADAN MADEN ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

Bölgede maden arama çalışmalarının ekolojik tahribata yol açtığını belirten Şırnak il Genel Meclisi Eş Başkanı Cehver Fındık, “Aldığımız bilgilere göre Sadece Şırnak değil Hakkari, Van gibi çevre illeri de kapsayacak maden arama faaliyetleri doğrultusunda bir çalışmanın yapılacağı bununla ilgili de Ekim ya da Kasım ayında bir ihalesinin olacağı söyleniyor. Bu gibi çalışmaların hiçbir şekilde halkın bilgisi dışında yapılıyor. Bunun ise hükümetin zor durumda kalma nedenlerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu gibi projelerle günü kurtarma adına kendilerine bir propaganda aracına dönüştüreceklerini düşünüyorum. Yoksa bu tür projelerin faydaları ve rezerv durumlarının açık bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu tür madencilik faaliyetlerinin ranta dönüştürülme kapsamı da olabilir. Bu faaliyetlerin kamu-özel şirketlerin eliyle yapılması söyleniyor. Bu tür çalışmaların adresi teslim ihalelerle belirli kesimlere menfaat sağlama doğrultusunda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“DOĞA TALANINA NEDEN OLACAK PROJELERİN DESTEKLENMESİ DOĞRU DEĞİL”

Maden arama çalışmalarının çevresel etkenleriyle ilgili değerlendirme raporunun olmadığına dikkat çeken Fındık, “AKP'nin mevzuata aykırı bu tür uygulamalarla doğa talanına giriştiğinin ne bir kanıtıdır. Bölgemiz açısından böyle bir projenin hayata geçmesi noktasında bölgemizin coğrafi koşullarına uygun olan arıcılık ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerekirken doğa talanına neden olacak projelerin desteklenmesi doğru değil. Bu gibi projelerin bölge halkının ekonomik olarak olumsuz etkileyeceği ve göç etme noktasına geleceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.