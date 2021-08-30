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Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:04 - 30 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından silahlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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