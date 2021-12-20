Şırnak’ta terör operasyonu: 15 tutuklama
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik 13-19 Aralık’ta kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 15’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA