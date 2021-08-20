Şişli Belediyesi’nden kardeşlik protokolü

Şişli Belediyesi, uluslararası alanlardaki iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Kesin, Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Naumann ile işbirliği protokolünü 19 Ağustos Perşembe günü Berlin'de imzaladı.

İmzalanan protokol, her iki belediye arasında; şehircilik-kentsel dönüşüm, hareketlilik, sosyal haklar, inovasyon, katılımcılık ve kültür-sanat alanlarındaki iş birliğini kapsıyor.

“Gelecekteki projeler için heyecanlıyız”

Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile imzalanan protokole ilişkin açıklamada bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Berlin ve İstanbul bir adım daha yakınlaştı. Burada çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Aralarında çok değerli iş insanları, sanatçılar ve farklı alanlarda tecrübe sahibi insanlarımız var. Onlar, hem içinde yaşadıkları Almanya'yı ve Alman kültürünü hem de Türkiye'yi tanıyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Sayın Reinhard Naumann ile iş birliği protokolümüze imza attık. İlçelerimiz arası deneyim aktarımı ve gelecekteki projeler için heyecanlıyız. Hep vurguluyorum: Biz kağıt üzerinde iş birliği yapmak için bu anlaşmayı imzalamadık. Kardeş belediye kavramına uygun bir şekilde aktif bir işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı şekilde karşı taraf da bu iyi niyetini dile getirdi. Her iki belediye için de hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Önemli isimlerle bir araya gelindi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in öncülüğünde, Belediye Meclis üyeleri Selina Doğan, Zehra Cemre Özyalçın, Mustafa Arpacı ile Başkan Yardımcısı Elçin Önder ve Göksu Dinç ülkemizi temsilen üst düzey görüşmeler yaptılar. Heyet, Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen başta olmak üzere, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan'ın dışında Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile bir araya geldi.