Şişli’de mezarlıkta panik; insan cesedi zannedildi

Şişli'de, mezarlıkta kefene sarılı ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, çarşafa sarılmış cesedin köpeğe ait olduğunu belirledi.

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Olay, Feriköy Mezarlığı’nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Mezarlığın Sıracevizler Caddesi girişindeki bir mezarın kenarına bırakılmış, çarşaf ve poşete sarılı cisim gören bir kişi, insan cesedi olabileceği düşünerek polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, çarşaf ve poşet içindeki cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi. (DHA)