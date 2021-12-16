Haberler - Günün İçinden

Sivas’ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sivas’ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 6 gün önce gerçekleşmişti.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören C.A.'da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ta içtikleri sahte rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5’e yükselmiş oldu. Tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. İHA

Sahte alkolden ölenlerin yakınları konuştu İlginizi Çekebilir Sahte alkolden ölenlerin yakınları konuştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster