Sivas’ta şüpheli ölüm

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ın Zara ilçesinde balık avlamak için Kızılırmak kıyısına giden vatandaşlar nehir kıyısında bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Yapılan ilk incelemede cesedin E.M.(56) isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı.

Ceset kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA