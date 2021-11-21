Haberler - Günün İçinden

Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 Özkan Yangel hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Olay, İncesu ilçesi Karaküyük Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Özkan Yangel’den haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı açan olayınca komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yangel’i hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Özkan Yangelin karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangel’in cansız bedeni, ilçe hastanesi morguna kaldırıldı. DHA

Aksaray'da 5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan zehirlendi İlginizi Çekebilir Aksaray'da 5 kişilik aile, kalorifer kazanından sızan gazdan zehirlendi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster