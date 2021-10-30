Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular bakakaldı

Bursa'da bir otobüs şöförü, aracını kenara çekerek kayıplara karıştı. Yolcular ise olan biteni anlamaya çalıştı.

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Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında pek rastlanmayan bir durum meydana geldi.

Otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı. Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti.

Şoför dönmeyince yolcular olay yerine polis çağırdı. Şoförün akıbeti merak ediliyor.

İHA

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