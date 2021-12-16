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Sokak köpekleri 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Kayseri'de, sokak köpekleri 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırdı. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4’üncü sınıf öğrencisi U.A.’ya sokak köpekleri saldırdı.

Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesiyle köpekler uzaklaştı.

Korku ve panik yaşayan çocuk olayda yara almadı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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