Sokak köpekleri 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Kayseri'de, sokak köpekleri 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırdı. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4’üncü sınıf öğrencisi U.A.’ya sokak köpekleri saldırdı.
Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesiyle köpekler uzaklaştı.
Korku ve panik yaşayan çocuk olayda yara almadı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. DHA