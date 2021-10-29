SoloTürk, Antalya semalarında nefes kesti

Cumhuriyet’in 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler büyük bir coşkuya neden oldu. Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen SOLOTÜRK‘ün gösteri uçuşu sahile akın eden on binlerce Antalyalı tarafından ilgiyle izlendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler halkın katılımıyla sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti. Gösteri uçuşunu Konyaaltı Sahilinden izleyen Antalyalılar SOLOTÜRK'e alkışlarıyla destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gösteriyi Antalyalılar ile birlikte izledi.

HEYECAN VE GURUR YAŞANDI

F-16 uçağıyla tek kişilik bir gösteri gerçekleştiren SOLOTÜRK deniz üzerinde gerçekleştirdiği manevralarla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahile akın eden her yaştan Antalyalı SOLOTÜRK'ün gösterisiyle hem heyecan hem de büyük bir gurur yaşadı. Telefonlarına sarılan Antalyalılar SOLOTÜRK'ün bol bol fotoğrafını çekti.

BAŞKAN BÖCEK'E SOLOTÜRK TEŞEKKÜRÜ

Yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu sırasında gözler Antalya semalarındaydı. Uçaktan çıkan duman ile gökyüzünde çeşitli figürler çizen SOLOTÜRK, gösteri sonunda Antalyalıları selamlayarak üssüne geri dönü. Cumhuriyet Bayramı'nda böylesine özel bir gösteriyi izledikleri kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyleyen Antalyalılar SOLOTÜRK'ü kendileriyle buluşturan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Başkan Böcek de Konyaaltı Sahili'nde SOLOTÜRK'ün gösterisini vatandaşlarla birlikte izleyerek fotoğraf çekti. SOLOTÜRK ekibini Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, gösteri sonrası SOLOTÜRK ekibine teşekkür plaketi verdi. SOLOTÜRK ekibi de Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünde Antalyalılarla buluşmaktan onur ve heyecan duyduklarını söyleyerek Başkan Böcek'e SOLOTÜRK'ün çerçeveli fotoğrafını hediye etti.