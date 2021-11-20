Songül Değirmenci’yi katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı

Samsun'da, Songül Değirmenci'yi (44) evinde boğarak öldüren Nami I.'nın (57), savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Nami I.'nın, "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi, öldürmeyi planlamıştım" dediği öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 17 Kasım gecesi, Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Songül Değirmenci’den haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbarla adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde, Değirmenci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheliyi tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelinin, Nami I. olduğu belirlendi. Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Nami I., iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci’yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Nami I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

“ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM”

Kentte 1 yıl önce eşinden boşandığı belirlenen Nami I.’nın, Songül Değirmenci ile arkadaş oldukları ve son zamanlarda aralarında sorunlar çıktığı öğrenildi. Nami I.’nın savcılıkta verdiği ifadesinde de “Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Öldürmeyi planlamıştım” dediği belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilir Çin'de teknoloji devlerine rekabet ihlalinden ceza