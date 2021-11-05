Sulama kanalına düştü, kilometrelerce sürüklenip hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde evlerinin yanındaki sulama kanalına pompa kurmak isterken belirlenemeyen bir nedenle düşen 61 yaşındaki Sevgi Uçer hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedinin 5 kilometre boyunca sürüklendiği ortaya çıktı. Uçer’in cansız bedenini kanal boyunca eşini arayan Fikret Uçer buldu.

Selami AYDIN

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Denizli'de sulama kanalına düşen 61 yaşındaki Sevgi Uçer 5 kilometre sürüklendi. Hayatını kaybeden kadınının cesedini kanal boyunca eşini arayan kocası Fikret Uçer buldu.

Akhan'daki evinde bahçesini sulamak isteyen Sevgi Uçer, evlerinin yanından geçen ve genişliği yaklaşık 1,5 metre olan kanala su pompası kurmak istedi. İki çocuk annesi Uçer su pompasının üzerinde duracağı ahşap kaideyi hazırlarken belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Honaz'daki Akbaş Barajı’ndan gelen ve debisi yüksek olan kanal Uçer'in bedenini kilometrelerce sürükledi.

KOCASI KANAL BOYUNCA EŞİNİ ARADI

Eşini bulamayan ve suya düştüğünü düşünen kocası 65 yaşındaki Fikret Uçer kanal boyunca aramaya başladı. Suyun yüksek debisi nedeniyle kanal üzerindeki tüm engellerden geçen Sevgi Uçer'in bedenine yaklaşık 5 kilometre aşağıda bulunan ve sulama için kullanılan Goncalı'daki kanalda rastladı.

Derinliği 1,7 metre genişliği de 4 metre olan kanaldan eşinin bedenini çıkarmak için uzun bir sopa kullanan Fikret Uçer cesedi kıyıya kadar çekmeyi başardı. Yakınlarına haber veren Fikret Uçer eşinin bedenini oğlu Barış Uçel (42) ile birlikte sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevgi Uçel'in öldüğünü tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hem cenazenin bulunduğu alanda hem de Sevgi Uçer'in suya düştüğü düşünülen yerde olay yeri incelemesi başlattı. Uçer'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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