Sular çekilince ortaya çıkan devasa obruk drone ile görüntülendi

Tunceli’de suların çekilmesi ile ortaya çıkan devasa obruk drone ile görüntülendi.

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Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde yıllardır varlığını koruyan obrukta bu yıl yaşanan kuraklıkla beraber sular çekildi. Suların çekilmesi ile obruk kendisini gösterdi. Yaklaşık 400 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki devasa obruk, drone ile havadan görüntülendi.

Köy halkı tarafından ‘Kormiuran’ olarak adlandırılan obruğun ilk defa bu kadar ortaya çıktığı öğrenildi. Keban Baraj Gölü kıyısında olan obruğun baraj ile tabandan bağlantılı olduğu ve barajdaki düşüşün obruğa yansıdığı bildirildi. Aynı zaman köyde 2 obruğun daha olduğu ve yıllar önce bir tanesinden tuz çıkartıldığı öğrenildi.

Obruk hakkında bilgi veren yöre sakinlerinden Mahmut Aydın, “Burası Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde bulunuyor. Buranın tarihi bilinmiyor. Ben kendimi bildim bileli var. Kuraklık nedeniyle suları bayağı azalmış. Neredeyse kuruyacak. Burası alttan baraj ile bağlantılıdır. Baraj düştüğü zaman buda düşüyor, yükseldiği zaman buda yükseliyor. Burasının genişliği 400 metre, derinliği 15 metre var. Ama şimdi 5 metreye düşmüş. Çevreden turist olarak gelen var. Bu obruğun küçükbaş hayvanlara etkisi var. Sürekli burada su içiyor. Ama şuanda azaldı, geleceği nasıl olur bilemiyoruz” dedi. (İHA)