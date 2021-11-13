Sultangazi’de kaza tutanağı tutmaya giderken yine kaza yaptı

İstanbul Sultangazi'de maddi hasarlı kazaya karışan iki araç sürücüsü, kendi aralarında anlaşarak kaza raporu tutmak için, iki kilometre ileride bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi. Kazaya karışan araç sürücülerinden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçti. Takla atan araç, karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Y. idaresindeki minibüs, Mahmutbey kavşağında maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Şaban Y., kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi.

Habibler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Şaban Y., refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti. Takla atan, minibüs, Arnavutköy’den Sultangazi istikametine giden olan iki araca çarptı. Çarpma sonrasında araçlarda ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüleri yaralandı.

Yaralıların yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 yaralıdan Şaban Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Sultangazi yolunda yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan çekildi ve trafik açıldı. DHA

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