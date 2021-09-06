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Halay çekerken kalp krizi geçirerek öldü

Iğdırlı iş insanı Mikail Göleli, Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 14:31 - 06 Eylül 2021 Güncellenme:
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Halay çekerken kalp krizi geçirerek öldü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül’de arkadaşı iş insanı Güven Çimen’in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı.

Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mikail Göleli'nin cenazesi, yarın Iğdır’da toprağa verilecek. (DHA)

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