Suriye’de faaliyet gösteren PKK’lı terörist yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye Uyruklu A.E.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla A.E.’nin Melikazi ilçesinde bulunan ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir çok dijital materyal ele geçirildi. A.E. gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.