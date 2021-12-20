Sürücülerin yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Esenler'de servis şoförü ile aracını cadde üzerinde bırakan su satıcısı arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Kavga anı ise kameraya yansıdı.

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Olay, Esenler Taş Ocağı Caddesi saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LYZ 757 plakalı aracı kullanan servis şoförü, sokaktan caddeye dönmek istedi ancak cadde üzerine kısa süreliğine park edilen 34 CZG 405 plakalı araç nedeniyle caddeye dönemedi.

Servisten inen şoför, çalışır halde bırakılan aracı ileriye aldı. Durumu fark eden su satıcısı ve servis sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle birlikte iki sürücüyü vatandaşlar güçlükle ayırdı. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kavga anı kameraya yansıdı. İHA

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