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Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı

Kütahya'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, büfeye daldı.

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Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih D., kullandığı 43 UL 669 plakalı kamyonetle yolun karşısına geçen bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Fatih D.’nin kontrolünden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde ve kamyonette hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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