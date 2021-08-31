Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldular

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Besim K. idaresindeki 54 AE 948 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak Tepetarla sapağı refüjüne savruldu.

İlk olarak tabelaya çarpan araç, taklalar atarak durabildi. Ters dönen araç sürücüsü Besim K. ve araçta bulunan Mahsun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)