Takla atarak yanan otomobilin sürücüsü 16 yaşındaki Murat hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atan otomobilin liseli sürücüsü Murat T.E. (16), çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyü Tülüceler Mahallesinde meydana geldi. Murat T.E. yönetimindeki 01 AU 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Takla atıp, alev alan otomobili gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yapılan incelemede ise lise 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Murat T.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat T.E.’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA