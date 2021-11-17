Taksici değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

İstanbul'da bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu aracına almadı. Ancak aynı noktada bekleyen turistleri alınca Türk yolcu o anları cep telefonuyla kaydedip şikayetçi oldu.

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Furkan Tekfidan Fatih’te yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan’ı taksiye almadı ama aynı noktada bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan’ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.



CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan’ın “Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken “Teslim etmeye gidiyorum” dediği görülüyor.

DHA

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