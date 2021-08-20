Taksim’de binanın cephesi alev alev yandı
İstanbul Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.
Ekipler alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı.
Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.
Taksim Meydanı’nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı. DHA