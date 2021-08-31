Taksim’de taksicilere polis denetimi

İstanbul Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde, çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydanı’nda taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, taksimetreleri de inceledi.

Belgesi eksik olan bazı sürücülere cezai işlen uygulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi. Men edilen taksiler çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

Çalıştığı taksi trafikten men edilen bir şoför “Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu” dedi. DHA