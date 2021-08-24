Taksimetre açmayan taksici trafikten men edildi

İstanbul Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için para cezası kesildi. Taksici bin 483 lira idari para cezası öderken, taksisi de trafikten men edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyoğlu’nda iki gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu.

Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek’e Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.