Tamircideki araçtan sızan LPG parladı: 3 yaralı
Samsun'da oto tamircisinde araçtan sızan LPG'nin parlaması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.
Samsun’un Terme’de sanayi sitesindeki bir LPG tamircisinde araç tankından gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada ortalık alev topuna döndü.
Aracını tamire getirip sıra bekleyen Ali B., iş yerine ziyarete gelen İbrahim C.G. ile iş yeri çalışanı Murat B., alevler içinde kalarak çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan İbrahim C.G. ile Eli B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (İHA)