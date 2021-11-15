Tandırlı cinayette 3 yakına müebbet istemi

Kayseri'de Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğarak öldürüp tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) ile oğlu Bedirhan (20) ve eşi Nejla Turhan'ın (43) müebbet hapisle cezalandırılmalarını istendi.

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Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi’nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs’ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan’ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan’ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis arama yaptı.

Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu tespit edildi. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün cansız bedenlerine ulaştı.

Öldürüldükten sonra çuvalla atıldıkları tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve Kayseri 5inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

3’ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulunurken, ölen çiftin cezaevinde olan şikayetçi oğulları A.T. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen ölüm raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda çiftin boğularak öldürüldüğünün aktarıldığını belirterek dosyaya ekledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi. (DHA)

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