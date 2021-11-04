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Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı

Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde M.S. (35) idaresindeki minibüs, Nevşehir-Niğde karayolunda G.T.'nin yönetimindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada iki araç sürücüsü ve minibüste bulunan Ş.Ç. (28), G.Ç. (33), H.T. (29), H.T. (40) A.A. (38), M.T. (29), H.S. (31), E.G. (31), F.D. (40), H.S. (42), A.E. (39), Y.T. (32) ve G.Ç. (43) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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